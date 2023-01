Serie A, la Lazio travolge 4-0 il Milan

La Lazio di Sarri travolge il Milan nell’insolito posticipo del martedì che chiude la 19esima giornata e il girone d’andata di serie A. I biancocelesti calano il poker all’olimpico grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto su rigore e Felipe Anderson. I campioni d’Italia in carica, in piena crisi di gioco e fragili in difesa, adesso sono staccati di 12 punti dal Napoli capolista di Spalletti, ma sempre secondi, come ha sottolineato a fine gara il direttore tecnico Paolo Maldini . Alle spalle dei rossoneri, a un solo punto, ci sono proprio i laziali in compagnia di Roma e Inter a 37 punti, per una lotta Champions che si annuncia accesissima. (LaPresse)