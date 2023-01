Serie A, Juve riparte dal 3 a 3 con l'Atalanta

Gol e spettacolo nel posticipo serale della 19ma di serie A. Dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, la Juventus riparte dal 3-3 con l'Atalanta. Bergamaschi subito avanti con Lookman, Di Maria trova il pari su rigore e Milik porta avanti i bianconeri. Nella ripresa il pari di Mahele e il sorpasso firmato ancora da Lookman. Danilo rimette la gara in equilibrio su punizione. La Roma vince 2-0 in casa dello Spezia e aggancia momentaneamente l'Inter al terzo posto a quota 37. I nerazzurri stasera ricevono l'Empoli. Prima Bologna-Cremonese. Domani chiude il turno la sfida tra Lazio e Milan. (Lapresse)