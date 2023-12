Serie A: Inter frena con Genoa, stasera Juve-Roma

Battuta d'arresto per l'Inter capolista, che non va oltre l'1-1 a Marassi con il Genoa in uno degli anticipi della 18ma di serie A. Le reti nel primo tempo, Dragusin risponde ad Arnautovic. Nerazzurri in vetta alla classifica a +5 sulla Juventus, che stasera riceve la Roma. Stop anche per il Napoli, fermato al Maradona sullo 0-0 dal Monza: "La colpa di questa situazione è mia", ammette il presidente De Laurentiis. Ieri anche il successo 3-1 in rimonta della Lazio sul Frosinone e la vittoria di misura della Fiorentina sul Torino, con i viola che salgono al terzo posto in classifica, alla pari del Milan, che nel pomeriggio ospita il Sassuolo.