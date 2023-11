Serie A, Inter allunga mentre il Milan va ko

Una conferma per l'Inter e un nuovo stop per il Milan: è il riassunto degli anticipi del sabato dell'11esima di Serie A. Con la vittoria per 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno consolidato il primato in classifica portandosi, almeno momentaneamente, a +5 sulla Juventus seconda, impegnata stasera a Firenze. A segno Calhanoglu su rigore e Lautaro, per la Dea invece rete di Scamacca. I rossoneri incassano invece la seconda sconfitta consecutiva a San Siro, perdendo 1-0 contro l'Udinese: decide Pereyra dal dischetto. Nel pomeriggio il Napoli aveva vinto 2-0 a Salerno nel derby campano.