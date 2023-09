Serie A, Inter a valanga: vince anche la Juve

Tre su tre per l'Inter che travolge la Fiorentina 4-0 a San Siro e raggiunge il Milan in testa alla classifica a punteggio pieno. Per i nerazzurri doppietta di Lautaro Martinez e reti di Thuram e di Calhanoglu su rigore. Dopo il mezzo passo falso con il Bologna la Juventus riprende a correre. Danilo e Chiesa firmano il 2-0 ad Empoli con i bianconeri che salgono a 7 punti. Tra i due gol anche l'errore dal dischetto di Vlahovic. Il Torino batte 1-0 il Genoa nel recupero, il Lecce supera la Salernitana 2-0.