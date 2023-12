Serie A, il Milan riparte: Frosinone sconfitto 3-1

Il Milan scaccia la crisi. Nell'anticipo della 14esima giornata di Serie A i rossoneri battono il Frosinone 3-1 a San Siro, rilanciando la rincorsa a Inter e Juventus in campionato. A segno Jovic, che finalmente si è sbloccato, Pulisic e Tomori. C'è anche tempo per il ritorno in campo di Bennacer dopo il lungo infortunio. Il gol dell'1-3 per i ciociari è firmato da Brescianini nel finale. Negli altri match di ieri, alla Lazio basta un gol di Pedro per battere il Cagliari 1-0, mentre Genoa ed Empoli pareggiano 1-1. Oggi il turno prosegue con altre cinque partite: alle 20:45 il big match Napoli-Inter. (Lapresse)