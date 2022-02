Serie A, il Milan ribalta l'Inter e vince il derby 2-1

Il Milan ribalta l'Inter nel derby della Madonnina che ha caratterizzato gli anticipi della 24esima giornata di Serie A. Ai rossoneri bastano tre minuti, nella ripresa, per ripredere e superare i nerazzurri, passati in vantaggio nel primo tempo con Perisic. È Olivier Giroud, con una doppietta tra il 75' e il 78', a regalare la vittoria alla squadra di Pioli, ora a un punto dai nerazzurri, che però devono recuperare un incontro. Negli altri match di ieri, scialbo 0-0 della Roma con il Genoa, 3-0 della Lazio a Firenze. Oggi altre sette gare. Alle 20.45 Juventus-Verona con l'esordio in biancoero di Vlahovic.