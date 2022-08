Serie A, il Milan convince e l'Inter esulta all'ultimo secondo

Inizia con una vittoria il campionato del Milan. Ieri i rossoneri hanno sconfitto 4-2 l'Udinese a San Siro. Avvio shock dei campioni d'Italia, con i friulani avanti dopo un minuto. Ma poi Theo Hernandez su rigore, Diaz e Rebic (autore di una doppietta) hanno rimesso a posto le cose. Inutile il momentaneo 2-2 di Masina per l'Udinese. Successo all'ultimo secondo, invece, per l'Inter, che ha superato 2-1 il Lecce, in trasferta, grazie a un gol di Dumfries al 95'. Vittorie esterne anche per Atalanta e Torino, rispettivamente contro Samp e Monza. Oggi altri quattro match, tra cui Lazio-Bologna e Salernitana-Roma. Domani si chiude con Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo. (Lapresse)