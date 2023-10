Serie A: Fiorentina sbanca il Maradona, vincono le romane

La Fiorentina sbanca il Maradona battendo 3-1 il Napoli nel posticipo domenicale dell'ottava di serie A. I viola agganciano così la Juventus al terzo posto in classifica. La Roma passa 4-1 a Cagliari grazie anche alla doppietta di Lukaku. Giallorossi in ansia per Paulo Dybala, vittima di un nuovo infortunio al ginocchio e uscito in lacrime nel corso del primo tempo. Gli esami delle prossime ore dovranno chiarire se ci sono conseguenze sui legamenti. Nelle altre partite la Lazio ha superato l'Atalanta 3-2, il Monza ha liquidato la Salernitana 3-0, successo casalingo del Frosinone, 2-1 sul Verona.