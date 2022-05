Serie A, ecco i 4 anticipi in attesa del match scudetto

Ultimi 180 minuti di campionato, 4 gli anticipi che aprono oggi la 37ma di serie A. Alle 15 Empoli-Salernitana. Alle 18 Udinese-Spezia e Verona-Torino, in serata la Roma riceve il Venezia. Il piatto forte domenica con Milan-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20 e 45. I rossoneri hanno il primo match-point per lo scudetto. Non basterà però battere la Dea, servirà anche che i nerazzurri non vincano in Sardegna. Alla squadra di Pioli potrebbe essere sufficiente anche un pareggio nel caso di una sconfitta dei cugini. Il turno si completerà lunedì con Samp-Fiorentina e Juventus-Lazio. (Lapresse)