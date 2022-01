Serie A di nuovo in campo, tocca alla Juve

Riparte oggi la serie A con i primi anticipi della terza giornata di ritorno. Ad aprire il turno Sampdoria-Torino alle 15 a seguire alle 18 Salernitana-Lazio. In serata tocca alla Juventus che riceve allo Stadium l'Udinese. Bianconeri di Torino a caccia della vittoria per riscattare il doloroso ko in Supercoppa contro l'Inter. I nerazzurri invece domani saranno impegnati nel big match di Bergamo con l'Atalanta. Lunedì toccherà al Milan contro lo Spezia. I rossoneri dovranno fare a meno anche di Tomori ieri operato al menisco: dovrà stare fermo almeno un mese. (LaPresse)