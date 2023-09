Serie A, colpo Lazio: battuto il Napoli 2-1

Colpo della Lazio al Maradona di Napoli nell'anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A. I biancocelesti hanno battuto i campioni in carica con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Luis Alberto e Kamada. Sono i primi tre punti per la Lazio, precedentemente sconfitta da Lecce e Genoa, e la prima battuta d'arresto per i partenopei, che nello scorso campionato non erano mai finiti KO fino a Gennaio. Negli altri match di ieri l'Atalanta ha superato il Monza 3-0 con doppietta di Scamacca, il Bologna ha battuto il Cagliari 2-1 in rimonta, mentre Udinese e Frosinone hanno chiuso sullo 0-0.