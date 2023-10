Serie A, colpo Juve a San Siro: Milan ko

EMBED





(LaPresse) La Juventus si aggiudica il big match della nona giornata di Serie A battendo 1-0 il Milan a San Siro. A decidere la sfida il gol nella ripresa di Locatelli con deviazione di Krunic, che spiazza Mirante. Rossoneri in 10 dal primo tempo per l'espulsione di Thiaw. In classifica la squadra di Allegri sale a quota 20 punti, a una sola lunghezza dagli uomini di Pioli. Successi casalinghi per Roma e Atalanta. I giallorossi piegano il Monza all'ultimo respiro con El Shaarawy. I bergamaschi archiviano la pratica Genoa grazie a Lookman ed EdersonIl turno si chiude oggi con Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli.