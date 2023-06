Serie A, cala il sipario sul campionato

Cala il sipario sull campionato di Serie A . L'ultima giornata si è aperta ieri sera con il successo della Fiorentina per 3-1 in casa del Sassuolo. Il migliore dei modi, per i viola, per avvicinarsi alla finale di Conference League con il West Ham. Oggi, alle 18.30, si prosegue con Torino-Inter. Alle 21 Cremoese-Salernitana e Empoli-Lazio. Domani il resto dei match, con gli ultimi verdetti tra Europa e salvezza. Juve, Atalanta e Roma si giocano l’Europa League, Spezia e Verona potrebbero prolungare la stagione fino allo spareggio.