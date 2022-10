Serie A: Atalanta in vetta, la Juventus torna al successo

Torna al successo la Juventus. Nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A, i bianconeri si impongono con un secco 3-0 sul Bologna grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik. Gli uomini di Allegri salgono a 13 punti in classifica e si riavvicinano alle zone alte. Non si ferma più l'Atalanta che batte di misura la Fiorentina e torna in testa al campionato insieme al Napoli. La Lazio vince facile 4-0 sullo Spezia, la Sampdoria perde in casa col Monza ed esonera Marco Giampaolo. Cinquina Sassuolo e pari tra Lecce e Cremonese. Questa sera il turno si chiude con Verona-Udinese. (LaPresse)