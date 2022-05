Serie A, ancora aperto il discorso scudetto

La corsa scudetto rimandata all'ultimo turno. L'Inter vince 3-1 a Cagliari e si riporta a - 2 dal Milan. Ora tutto si giocherà negli ultimi 90 minuti di campionato con i nerazzurri che aspettano in casa la Sampdoria e il Milan che invece deve andare in trasferta contro il Sassuolo. In Sardegna a decidere la partita sono stati Darmian e Lautaro, autore di una doppietta. In precedenza i rossoneri avevano superato 2-0 l'Atalanta grazie a Leao e Theo Hernandez. Stasera si completa la 37ma di serie A con Samp-Fiorentina e Juve-Lazio. Genoa retrocesso in B. (Lapresse)