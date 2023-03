Serie A, altro ko per l'Inter: 2-1 contro lo Spezia

L' Inter continua la sua altalena di risultati. Nel primo anticipo della 26esima di serie A, nerazzurri ko 2-1 sul campo dello Spezia. Per i liguri in gol Daniel Maldini e Nzola. Di Lukaku su rigore il momentaneo pareggio degli uomini di Inzaghi che avevano sbagliato in avvio di partita un altro tiro dal dischetto con Lautaro Martinez. L'Inter resta così a -15 dal Napoli capolista che oggi alle 18 riceve l'Atalanta al Maradona. Alle 15 il sabato inizia con Empoli-Udinese. In serata Bologna-Lazio. Tra le gare di domani Roma Sassuolo e Juventus Sampdoria (Lapresse)