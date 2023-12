Serie A: 1-0 alla Roma, la Juve riapre la corsa scudetto

La Juventus riapre la corsa scudetto battendo la Roma per 1-0 nel posticipo della 18esima giornata: a decidere il match il gol di Rabiot in apertura di secondo tempo, che porta i bianconeri a solo due lunghezze di distanza dall'Inter capolista. Negli altri match di giornata il Milan, grazie a una rete di Pulisic, batte il Sassuolo 1-0 e consolida il terzo posto. Vittorie per Atalanta contro il Lecce, Udinese contro il Bologna e Salernitana contro il Verona. Zero a zero tra Cagliari ed Empoli. La Serie A torna il 5 gennaio con Bologna-Genoa, anticipo della 19esima giornata, l'ultima del girone di andata.