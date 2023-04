Scudetto Napoli, Sangiuliano a tifosi: «Non sfregiate bellezze della città»

EMBED





"Io sono tifoso del Napoli ma faccio un appello col cuore in mano ai miei concittadini: non sfregiare la bellezza di questa città, che sta recuperando il suo ruolo. Io sarò il primo a gioire per la vittoria del Napoli, ma faccio un appello a tutti i cittadini affinché preservino i monumenti". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell'apertura della nuova sezione Campania Romana del Museo archeologico di Napoli (Mann), in merito agli ormai prossimi festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. (LaPresse)