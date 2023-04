Scudetto Napoli, Manfredi: «Atteso un milione di persone»







La Lega ratifica lo spostamento della partita Napoli-Salernitana e si allontana di qualche ora il momento in cui potenzialmente potrebbe avere inizio la festa dello scudetto. Perché arrivi la certezza matematica della conquista del primo posto è necessario che la Lazio non vinca a San Siro con l'Inter e che subito dopo il Napoli batta la Salernitana al "Maradona". Ma il doversi realizzare entrambe queste circostanze, che non è per nulla scontato, sembra non alimentare alcun dubbio tra i tifosi che hanno ormai già da tempo avviato il conto alla rovescia.