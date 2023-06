Scudetto Napoli, gli auguri del consolato americano in maglia azzurra

«Ancora congratulazioni al Napoli e alla città per la storica vittoria dello scudetto. Questa stagione è stata un sogno per tutti i tifosi azzurri - negli Stati Uniti come a Napoli. La Console Generale USA Tracy Roberts-Pounds racconta come l’ha vissuta» e lo fa con la maglia azzurra. Questo il video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Consolato statunitense a Napoli.