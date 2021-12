Sci, Dominik Paris trionfa nella discesa libera di Bormio

Dominik Paris ha trionfato nella discesa di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci. Il successo proietta l'altoatesino direttamente nella storia. Per Paris, infatti, è la sesta vittoria in carriera, nella discesa, sulla pista Stelvio, la più difficile al mondo insieme a quella di Kitzbuehel. Mai nessuno, in Coppa del Mondo, è riuscito a vincere tante volte sulla stessa pista nella disciplina regina. Oltre ai sei successi in discesa, a Bormio Paris ha conquistato anche un Super G. A poche settimane dai Giochi di Pechino, una vittoria di buon auspicio.