«Fin da quell'incidente, quei momenti in famiglia che tanta gente credo passi con suo padre per me non ci sono più stati o perlomeno ci sono stati in modo minore, e a mio modo di vedere questo è abbastanza ingiusto». Ci sono anche le parole di Mick Schumacher, figlio di Michael e pilota della Haas in F1, nel documentario di Netflix "Schumacher", uscito il 15 settembre scorso. La moglie di Schumacher: «Michael ci ha sempre protetti, ora noi proteggiamo lui»