Scamacca, l'Atalanta scavalca l'Inter

EMBED





Il Napoli ha trovato il sostituto di Kim, passato al Bayern Monaco. E' praticamente fatta per Natan, centrale brasiliano classe 2001 del Bragantino. L'Atalanta ha superato l'Inter nella corsa a Scamacca offrendo 30 milioni al west ham . Se sfuma l'attaccante ex Sassuolo, i nerazzurri milanesi sarebbero pronti a riallaccire le trattative con l'Arsenal per Balogun. L'alternativa è Beto dell'Udinese ma riprende quota anche la pista Morata . Simone Inzaghi presto avrà il nuovo portiere: accordo con il Bayern per Sommer che lunedì farà le visite mediche. Ufficiali Musah al Milan e Kamada alla Lazio. (LaPresse)