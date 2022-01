Toccherà al tecnico della Primavera Felice Tufano guiderà la seduta pomeridiana della Sampdoria dopo l'esonero di Roberto D'Aversa in mattinata. Domani la squadra sarà impegnata infatti negli ottavi di finale di Coppa Italia a Torino con la Juve. Intanto filtrano segnali positivi per l'arrivo del tecnico Marco Giampaolo, già alla Samp dal 2016 al 2019: nelle ultime ore si starebbero risolvendo i problemi per l'ingaggio.