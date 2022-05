La Salernitana si salva, scatta la festa dei tifosi in città

Dopo il novantesimo di Salernitana-Udinese è esplosa la grande festa sia sul rettangolo verde dell'Arechi che in città. «Siete la tifoseria più bella della serie A, io ci ho sempre creduto», ha urlato in campo Danilo Iervolino, presidente acclamato dalla folla. Una notte magica per una città che, per la prima volta nella sua storia, ha conquistato la salvezza in serie A. Una favola sportiva che sembrava destinata a svanire sul più bello (i granata hanno perso 4-0 in casa) ma che si è tramutata in una favola grazie alla mancata vittoria del Cagliari a Venezia.