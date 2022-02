Salernitana, Nicola è arrivato in città: pronto il contratto

La Salernitana ha ufficializzato l'esonero di Stefano Colantuono e del suo staff. «L'Us Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig. Stefano Colantuono unitamente all'allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la società augura loro le migliori fortune professionali». Per la successione c'è Davide Nicola che è in vantaggio rispetto ad Andrea Pirlo. La società ha posticipato alle 15 la seduta di allenamento, inizialmente in programma alle 10.