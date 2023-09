Ryder Cup, tutto pronto al Marco Simone, da domani si comincia

E' tutto pronto a Roma per la 44esima edizione della Ryder Cup che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si svolgerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf E Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) da domani al 1° ottobre.

Numeri da record per il terzo appuntamento sportivo più seguito al mondo dopo le olimpiadi e i mondiali di calcio: attesi circa 250.000 spettatori da tutto il mondo (arriveranno appassionati da 85 differenti Nazioni, con richieste per assicurarsi un biglietto pervenute da 140 Paesi). Dall'Italia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania e all'Irlanda i Paesi più rappresentati tra gli appassionati di golf. Ben 574 i giornalisti e fotografi accreditati. Duecento uno i Paesi collegati con il Marco Simone ed oltre 620 milioni le case, in tutto il mondo, che riceveranno le immagini della Ryder Cup.

Per i due Team, Europa e Stati Uniti, ultime prove sul green con approcci e put. Da domani si fa sul serio.