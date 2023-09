Ryder Cup, la gioia di Novak Djokovic dopo la sfida All Star Match

Tanti personaggi dello sport, del cinema e dello spettacolo sono stati protagonisti dell'"All Star Match" in scena al Marco Simone Golf e Country Club di Roma. Una sfida che precede la 44esima edizione della Ryder Cup. Fra gli altri, il campione serbo di tennis Novak Djokovic:

"Mai mi era successo qualcosa così e non succederà spesso in futuro, spero di avere altri inviti in futuro per la Ryder Cup perché è molto speciale, ho avuto un partner che mi ha reso la vita più facile. Per il mio livello credo di aver fatto bene. In generale un'esperienza meravigliosa, perché la Ryder Cup è una delle maggiori 20 competizioni dello sport in generale. sono qui per due o tre giorni, alle 7 del mattino venerdì sarò fra i pubblico. Chi vincerà? Tifiamo Europa ma tutto può succedere. Nel tennis ho avuto fortuna a sopravvivere nella coppa Davis, nella Lever Cup, comunque alle 7 del mattino io sarò qui" ha detto Djokovic.