Russell Crowe in Campidoglio, l'assessore Onorato: «Siamo tutti della Lazio»

Una giornata speciale in Campidoglio. Oggi Russell Crowe, attore protagonista del film "Il Gladiatore", ha ricevuto un’onorificenza da parte del sindaco Roberto Gualiteri, per essersi fatto Ambasciatore di Roma nel mondo. Prima di questo indimenticabile momento, però, Crowe si è reso protagonista insieme all'assessore Alessandro Onorato di uno scambio di battute a tema Lazio. Quest'ultimo, infatti, appena presentatosi all'attore, di cui è nota la passione per i colori biancocelesti, gli ha scherzosamente detto: "We are together Lazio".