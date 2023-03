Rui Patricio: "Smalling è un leader, gli auguro il meglio per il futuro"

Il portiere della Roma alla vigilia della partita contro la Real Sociedad: «Ha dimostrato il leader che è. E' uno dei pilastri, è importante per me e per gli altri difensori che anche loro stanno facendo bene. Non spetta a me parlare del rinnovo ma non posso che parlare bene di lui anche a livello umano. Si merita il massimo».