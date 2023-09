Rugby Italia, prima giornata per gli azzurri in Francia in vista del debutto il 9 settembre contro la Namibia a Saint-Etienne. La sede del ritiro è Bourgoin-Jallieu, trentamila abitanti a metà strada fra Lione e Grenoble, la città di Ange Capuozzo protagonista con Tommaso Allan del video rilanciato ieri su Instagram. Sul bus-navetta gli azzurri cantano L'Italiano di Toto Cutugno recentemente scomparso.