Rome21k, 2500 runner hanno corso nel cuore della Capitale

Oggi, domenica 7 novembre, 2500 runner hanno corso nel cuore dellla Capitale per la Rome21k (1.717 iscritti) e la Rome10k (828 iscritti), i due eventi di running organizzati dal Forhans Team.

In campo maschile, il vincitore della Rome21k è stato il keniano Panuel Mkungo dell'Atletica Castello che ha chiuso in 1h02:29, precendendo il connazionale Joel Maina Mwangi (ASD Dinamo Sport) in 1H02:30 e l'azzurro Iliass Aouani dell'Atletica Casone Noceto che si è laurato campione italiano assoluto, centrando il poker nel 2021 dopo le vittorie dei titoli italiani di cross, dieci chilometri su starda e 10.000 su pista. Al secondo posto per il campionato italiano assoluto si è piazzato il compagno di squadra di Aouani, Alberto Mondazzi che in 1h03'22 ha chiuso quinto assoliuto, e al terzo Nadir Cavagna (Atletica Val Bremban) in 1h03:31 (sesto assoluto).

In campo femminile a vincere la Rome21k è stata l'atleta del Burundi Francine Niyomukunzi (Atl.Castello) in 1h10:47, seconda sul traguardo e vincitrice del titolo italiano assoluto Giovanna Epis del CS Carabinieri in 1h11:00: terza sul traguardo e seconda per il campionato italiano Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) in 1:h11:06, nona assoluta e terza per il campionato italiano Fatna Maraoui del CS Esercito in 1h15:32.

La Rome21k sostiene la campagna contro la violenza sulle donne attraverso l'hashtag #iocorrosicura.

Il percorso

Il via è stato dato alle 8.30 da Via dei Fori Imperiali per poi muoversi dentro il cuore della Capitale attraversando, tra i luoghi più noti, Piazza Venezia, Piazza Bocca della Verità, Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, i tratti centrali dei Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino all'arrivo in Via dei Fori Imperiali con vista sul Colosseo. La Rome21k, è valida come Campionato Italiano assoluto, promesse e junior di mezza maratona.

Video Luca Bonaccorso/Ag. Toiati