Roma, Mourinho: «La Juve e Allegri sono 'risultatisti' ed è la cosa più importante nel calcio»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Juventus : «La Juve è la Juve, Allegri è Allegri. Sappiamo quello che possiamo aspettarci da entrambi. Quando si parla di squadra e di allenatore “risultatista”, io lo interpreto come la cosa più importante nel calcio, che è fare il risultato. C’è gente che quando si parla di “risultatista” pensa che ci sia una connessione di negativo. Per me invece sono solo positive. E la Juve è “risultatista”, hanno fatto tanti punti da palla inattiva, giocano una partita a settimana. E questo non significa solo essere riposati, ma anche che lavorano tanti giorni in campo e a livello tattico. Sta lottando con l’Inter per lo scudetto».