Il difensore della Roma in occasione del media Day: «Facciamo una finale Europea, e non tutti hanno la possibilità di farla ogni anno. È vero, non è la Champions, è vero è la terza competizione Europea, ma la Conference è uguale all'Europa League. Se guardi le due finali sono identiche con squadre forti. Sono tutte esperienze che ognuno di noi metterà nel suo bagaglio per avere una consapevolezza diversa».