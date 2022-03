Il tecnico della Roma alla vigilia del derby: "La prima cosa che mi ha colpito è l’affetto anche prima di arrivare. Di solito quando una persona arriva in un club, l’affetto è qualcosa che si guadagna dando tutto te stesso per meritarlo. Nel caso mio con la Roma l’affetto è stato anche prima di arrivare, di sudare per la prima volta e prima del primo allenamento. Questa è gente con un cuore speciale che dà affetto senza ricevere nulla in cambio»