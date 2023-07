Roma, Kristensen si candida: «Forza e corsa per Mourinho»

Vedi un buon cross dalla destra e dici: allora si può? Aspettiamo, è presto, ma pare che la Roma abbia buone speranze di aver trovato un esterno capace di distribuirsi nelle due fasi e di mettere dentro qualche palla interessante.

Rasmus Kristensen, danese, anni 26, come prosegue il lavoro? «Ho buone sensazioni, stiamo entrando in forma. Per me è positivo stare qui con i compagni, allenarmi con loro, sono in una grande famiglia, accolto bene da tutti». E' arrivato da poco e già si candida ad essere un titolare.

«Non so se sarà così, voglio solo aiutare la squadra e ritagliarmi spazio, poi sarà Mourinho a stabilire quanto e se dovrò giocare». L'obiettivo della Roma è entrare in Champions League, Ramus è chiamato a dare una mano in un ruolo dove spesso si è stentato. «Sono ottimista, ma ora bisogna lavorare per portare la squadra a raggiungere questo obiettivo». Il punto di forza di Kristensen? La corsa, i cross, la fase difensiva? Su cosa deve contare di più la squadra, avendo lui in campo? «Sempre difficile rispondere a queste domande, dovrà farlo chi mi osserva. Credo la mia qualità migliore sia la prestanza fisica, che mi consente di fare un po' tutto, sia la fase difensiva che quella offensiva». Colpisce un'immagine di Kristensen, la sua esultanza sfrenata dopo un gol di ElSha, segno come il danese sia già coinvolto nel gruppo. «Sono uno che vive di emozioni, sono passionale. E' stato facile ambientarmi dal primo momento». Scamacca, a quanto pare, è in arrivo, gioca in Premier, il campionato da dove arriva Rasmus. «L'ho visto, è un ottimo giocatore». Insomma, non cadeva dalle nuvole.