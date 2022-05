La Roma è arrivata a Tirana per la finale di Conference League di domani contro il Feyenoord. Intorno alle 17 la squadra si è spostata All'Arena Kombëtare di Tirana per il classico walk around della vigilia sul terreno di gioco. Alle 17.45 la conferenza stampa di José Mourinho con Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini.