Roma-Feyenoord, il boato dell'Olimpico al gol Zaniolo: 50 mila tifosi esultano davanti al un maxischermo

Roma-Feyenoord, un boato scuote lo stadio Olimpico al gol di Zaniolo che porta la squadra di Mourinho sull'1-0. La Roma chiude la stagione con l'ennesimo sold out, e questa volta davanti a un maxischermo. Raggiunti nel pomeriggio i 50 mila biglietti venduti per assistere alla finale di Conference League tra giallorossi e Feyenoord in diretta tv all'Olimpico. All'esterno dell'impianto è stato chiuso ponte Duca D'Aosta, preso d'assalto dai tifosi che lo hanno occupato sfoggiando bandiere e fumogeni prima di fare il proprio ingresso nello stadio dove sono stati allestiti 8 maxi schermi più i due di cui già dispone l'impianto. Afflusso regolare ai tornelli aperti dalle 18.30.