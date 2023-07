Roma-Estrela Amadora 4-0, il videocommento di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato ad Albufeira

La Roma vince la sua seconda amichevole in Portogallo: 4-0 contro la neopromossa nella Liga Portugesa, l’Estrela. Due le reti di Dybala, che accende la serata ventilata allo stadio Municipal di Albufeira, dove ci sono 1300 tifosi, poi chiudono il match Llorente e Bove. La Roma mostra una buona condizione fisica e qualche pecca in avanti, ma non in fase realizzativa, quanto nelle trame offensive. Lì davanti manca - al di là delle magie della Joya - un attaccante che sappia giocare con i compagni, che non perda i palloni quando la squadra, dopo aver studiato e proposto una efficace costruzione dal basso, sale verso la porta avversaria. Questo ancora manca alla Roma per essere completa. L’attaccante prima ancora del centrocampista. Mou insiste su questo. Perché la Roma è una squadra che punta molto sulla palla lunga, sulle reti in mischia, sulle spizzate del centravanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Se questo non c’è, diventa tutto più difficile. Belotti non è ancora pronto per fare un lavoro del genere e spesso fa arrabbiare Mourinho. Ma poi il Gallo riesce a tirare fuori due giocare alla Morata (è lui il preferito di Mourinho per l’attacco): in una difende il pallone e assiste Llorente per il due a zero, nell’altra a crea i presupposti per la rete di Bove, che poi viene servito dal giovane Pagano. Dybala si prende la scena nel primo tempo: un palo e due reti, nella prima, tocco sotto, dopo aver approfittato di un retropassaggio sbagliato verso il portiere. Nella seconda si fa trovare pronto a concludere uno scambio in velocità tra Pellegrini e Aouar. Ecco, questi ultimi, Mou li ha provati insieme. Dovranno imparare a convivere. C’è tempo, però.

Alessandro Angeloni