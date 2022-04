"Roma Cura Roma" il club giallorosso scende in campo per la riqualificazione

L’AS Roma ha aderito a "Roma Cura Roma – Tutta mia la città”, l'iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con Ama, Wwf Legambiente Lazio, Fai delegazione Roma, Retake Roma, Csv Lazio - Good Deeds Day. L'evento, che si è svolto nella giornata di oggi e al quale hanno partecipato decine di associazioni, comitati, Roma Club, e gruppi di volontari, ha previsto la ripulitura di strade, piazze, giardini e zone comuni di Roma, così come delle piantumazioni floreali decorative. Anche il Club ha deciso di scendere in campo dando il proprio contributo attraverso un intervento di riqualificazione in cinque location di Roma: centro storico, Testaccio, Garbatella, Tor Marancia e Tor Bella Monaca. Tra gli obiettivi quello di sensibilizzare sui temi della tutela, del rispetto e della cura degli spazi comuni di cui tutta la cittadinanza è responsabile.