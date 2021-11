Record di velocità a 105 anni: il trionfo di Julia Hawkins

Julia Hawkins, ha stabilito il nuovo record del mondo nei 100 metri per la sua categoria d'età, over 105. «È stato meraviglioso vedere così tanti familiari e amici. Ma volevo farlo in meno di un minuto», ha detto dopo la gara dei National Senior Games in Louisiana dove ha registrato un tempo di 1:02:95. L'insegnante in pensione, soprannominata “Hurricane”, l'uragano, ha iniziato a gareggiare ai National Senior Games quando aveva 80 anni, specializzandosi nel cronometro. Dopo diverse medaglie ha concluso la sua carriera ciclistica perché, come aveva spiegato, «non c'era nessuno che avesse la mia età con cui competere».

Quando ha compiuto 100 anni ha iniziato a correre. Nel 2017 ha stabilito il record mondiale dei 100 metri per le donne di età superiore ai 100 anni con un tempo di 39:62. Quando il suo record è stato battuto a settembre ha deciso di competere in una nuova categoria di età. «Amo correre e amo essere di ispirazione per gli altri», ha detto. “Voglio continuare a correre il più a lungo possibile. Il mio messaggio agli altri è che devi rimanere attivo se vuoi essere sano e felice con l'età». (Video Facebook / Marc Middleton)