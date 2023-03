Real Sociedad-Roma, Pellegrini ha il caschetto, ma glielo ruba Mancini

Alla vigilia della gara europea valida per gli ritorno degli ottavi di Europa League contro gli spagnoli, il capitano romanista è entrato in campo con un caschetto a protezione dei 30 punti sulla fronte rimediati nella partita d'andata. Mancini, per le prime fasi di riscaldamento, glielo ha rubato indossandolo.