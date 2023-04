Real Madrid-Chelsea, l'allenamento degli spagnoli alla vigilia della Champions

Il Real Madrid si prepara alla sfida di Champions contro il Chelsea valida per i quarti di finale. Alla vigilia della gara d'andata, in programma mercoledì al Bernabeu, i Blancos si sono allenati agli ordini di mister Carlo Ancelotti. La sessione è andata in scena alla Ciudad Real Madrid, centro sportivo del club, situato alla periferia di Madrid nel Parco di Valdebebas.