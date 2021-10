Qatar, il Lusail Stadium da 80 mila posti che ospiterà la finale dei Mondiali 2022

Questo è il Lusail Stadium, l'impianto che ospiterà la finale della Coppa del Mondo FIFA nel dicembre 2022. Può contenere fino a 86 mila spettatori, 80 mila se consideriamo che una parte dei posti ha una visibilità limitata. Una volta completato, sarà il sesto ultimo stadio costruito per l'occasione: otto in totale gli impianti del Mondiale. I lavori sono iniziati ufficialmente l'11 aprile 2017: lo stadio è composto da una base semi circolare circondata da un fossato e collegata ai parcheggi da sei ponti. Dopo la Coppa del Mondo, la struttura verrà riconfigurata e arriverà a 40 mila posti. Le poltrone in eccesso verranno rimosse e gli spazi saranno riutilizzati per fare negozi, caffetterie e impianti di atletica.