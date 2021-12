Qatar 2022, Bonucci: «Voglio la qualificazione»

L'Italia sogna di tornare a disputare un Mondiale di calcio a otto anni di distanza dall'ultima volta, nel 2014 in Brasile. Per farlo, però, gli azzurri dovranno superare a marzo lo scoglio degli spareggi, prima contro la Macedonia del Nord e poi, eventualmente, contro una tra Portogallo e Turchia. «Voglio fare un regalo ai miei figli, non hanno mai visto l'Italia a un Mondiale», ha dichiarato Leonardo Bonucci. «Quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quello che è successo in autunno ci servirà da lezione e disputeremo due grandi prestazioni. Ho sentito Cristiano Ronaldo. Vedremo cosa succederà in campo. Tanto lui sa che le prende», ha concluso il difensore azzurro.