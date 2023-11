Psg, Mbappé rifiuta maxi-offerta dell'Al-Hilal

EMBED





Kylian Mbappé ha rifiutato la maxi-offerta da 400 milioni di euro dell'Al-Hilal per raggiungere Cristiano Ronaldo e Karim Benzema nel campionato saudita. Il capitano della Francia, in uscita dal Paris Saint-Germain in caso di mancato rinnovo, si sarebbe rifiutato di incontrare la delegazione del club saudita, che ieri era volata nella capitale francese per presentargli il progetto tecnico. Dopo il suo no, l'Al Hilal è pronto però a consolarsi con un altro giocatore del Psg, l'italiano Marco Verratti: per lui pronto un contratto triennale.