Polizia, Marcell Jacobs: «Vorrei spronare gli altri a fare sempre di più e a credere in un sogno»

«E' stata una bellissima giornata, quando ero davanti al Presidente non è stato facile però è stata una esperienza nuova che vorrei ripetere. Mi ha fatto i complimenti anche per il mondiale vinto da poco», lo ha detto Marcell Jacobs, a margine della festa della Polizia a Roma dove è stato premiato per i successi sportivi conseguiti con la maglia della Polizia di Stato. «Non mi accontento mai, ci sono campionati del mondo e campionati europei, voglio una medaglia».

video Davide Fracassi / Ag. Toiati

Mattarella alla cerimonia per 170esimo anniversario della polizia