David Pizarro, ex centrocampista della Roma, intervistato da Alessandro Cristofori in esclusiva, spiega cosa si aspetta dai giallorossi e da José Mourinho, l'allenatore portoghese appena arrivato nella Capitale alla guida del club di Dan Friedkin. «La Roma è già una squadra competitiva - ha iniziato il cileno anche ex Inter -. Mourinho ci dirà che centrocampista vuole».