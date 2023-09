Pinto: «Dagli arbitri ci aspettiamo giustizia»

EMBED





Il dirigente della Roma nella conferenza stampa di fine mercato: «Ci sono cose in cui mi sento in difficoltà nel dire la mia opinione perché non capisco l’uniformità dei criteri. Oppure il tempo extra, è un tema complicato, ma quello che ci aspettiamo dagli arbitri è giustizia. Oggi sono ancora giovane, ma faccio fatica a capire che strada segue il calcio».